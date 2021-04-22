Adana'da seyyar olarak bu işe başladı 183 şube açtı: Benim amacım para kazanmak değildi
ADANA'da 48 yaşındaki Levent Tamtürk, seyyar olarak başladığı işte 183 şube açtı.
Adana’da 1968 yılında pastane işleten babasının yanında 1980 yılında börek yapımını öğrenen Levent Tamtürk (48), yıllarca hem okuluna devam etti hem de kendisini börek yapımında geliştirdi. Askere gidip geldikten sonra babasından kullanmak için motosiklet isteyen Tamtürk, kendisine motosiklet yerine aliminyum tezgah almasıyla ilk börek macerasına başladı.
Kısa sürede lezzetiyle tanınan ve Türkiye genelinde 183 şubeye ulaşan Tamtürk, ortaklarıyla birlikte 1000 kişiye istihdam sağlamaya başladı.
Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi üzerindeki ilk dükkanında kalan Tamtürk, müşterilerini ilk günkü gibi karşılayarak, böreklerinin lezzetlerini tattırmaya devam etmeyi amaçlıyor.
Babasının pastanesinde börek yapımını ve diğer ürünlerin yapımını öğrendiğini söyleyen Tamtürk, "Böreğin yapılışını öğrendikten sonra 'daha iyi nasıl yaparım' diye araştırmalara başladım. Adana’da ilk kez 22 yıl önce kaşar peynirli börek yapan biz olduk. Daha sonra peynir ve hamur arayışlarına girdim." dedi.