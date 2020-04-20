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Adana'da sevgilisiyle sosyal mesafeye uymayan üniversiteliden pişkin cümle

ADANA'da termometreler 38 dereceyi gösterdi, vatandaşlar soluğu park ve bahçelerde alarak sosyal mesafeyi umursamadı. Sosyal mesafeyi kız arkadaşıyla birlikte hiçe sayanlardan üniversite öğrencisi, 'Sevgililere sosyal mesafe konusunda bir şey denmesin' diye konuştu.

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Adana'da kız arkadaşıyla parkta otururken sosyal mesafe kuralını ihlal eden Doğukan Daşgıran, tepki çekecek cümleye imza attı.

"Sevgililere sosyal mesafe konusunda.."

Havaların ısınmasıyla birlikte kentte bazı kişiler de kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşlar parklara giderek, vakit geçirdi. Bazıları ise zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Belediyenin ise önlem amacıyla parktaki spor alanlarını ve kamelyaları şeritle kapattığı görüldü. Kız arkadaşı Hülya Ünsal ile parkta vakit geçiren, sosyal mesafe kuralına uymadığı görülen üniversite öğrencisi Doğukan Daşgıran, "Sevgililere sosyal mesafe konusunda bir şey denmesin" dedi.

Havaların ısınması fırsat bilip dışarı çıkmanın yanlış olduğunu vurgulayan Ayfer Kalelioğlu (53), ise eşine peynir ve ekmek almak için sokağa çıktığını ama önemli durumlar dışında evinde kaldığını söyledi.

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