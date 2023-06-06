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Adana'da sevgili dehşeti: Kıskançlık krizine girdi, defalarca bıçakladı! Kıskıvrak yakalandı...

ADANA’da kıskançlık krizine giren adam, sokak ortasında sevgilisini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın şüphelisi ise kovalamaca sonucu Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, K.Ö. (51), sevgilisi Hasret Ö.’yü (42) kıskandığı için aralarında tartışma yaşandı. Sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

K.Ö., önce sevgilisi Hasret Ö.’yü darp etti. Daha sonra K.Ö., yanında bulunduğu bıçakla Hasret Ö.’yü defalarca bıçaklayarak kaçtı. Yaralı kadın kanlar içerisinde kaldırımın üzerine yığıldı.

Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Şüpheli kaçarken yakalandı

Bölgede yoğunlaşan Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, şüphelinin Ziyapaşa Mahallesi ara sokaklarında kaçtığını gördü. Bunun üzerine şahsı kovalayan Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

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