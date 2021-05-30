Adana'da Sercan Keskin'in 'cinsel terapi' iğrençliğini Ebrar Mutlu ifşa etti

19 Nisan 2021 tarihinde arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gelen ve ziyarete gittiği arkadaşının komşusu Sercan Keskin tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren Ebrar Mutlu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ebrar Mutlu, Serkan Keskin isimli kişinin 'cinsel terapi' bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu ifşa etti. Sosyal medyadan gelen bu ifşa ile emniyet düğmeye bastı.