Adana'da Sercan Keskin'in 'cinsel terapi' iğrençliğini Ebrar Mutlu ifşa etti
Ebrar Mutlu isimli genç kızın sosyal medyadan çağrısı emniyeti harekete geçirdi. Serkan Keskin isimli sapkın gözaltında.
19 Nisan 2021 tarihinde arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gelen ve ziyarete gittiği arkadaşının komşusu Sercan Keskin tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren Ebrar Mutlu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ebrar Mutlu, Serkan Keskin isimli kişinin 'cinsel terapi' bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu ifşa etti. Sosyal medyadan gelen bu ifşa ile emniyet düğmeye bastı.
Parkta yürüme bahanesiyle Sercan Keskin tarafından ıssız alanlara götürüldüğünü ve başta sözlü tacize daha sonra ise cinsel istismara maruz kaldığını anlatan Ebrar Mutlu., duyurusunun ardından kendisine diğer mağdurlardan gelen mesajları paylaştı.
Aralarında 18 yaşından küçük kızların da bulunduğu birçok kişiyi istismar ettiği öne sürülen Sercan Keskin'nin yakalanması isteyen sosyal medya kullanıcıları internet üzerinden kampanya başlattı.
Söz konusu paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nde öğrenim gördüğünü ileri sürüp, kadınlarla iletişime geçerek istismarda bulunduğu iddia edilen Sercan Keskin'in yakalanması için çalışma başlattı.