Adana'da şaka sandılar gerçek çıktı! Gece gündüz havadan yağıyor halk şaşkına döndü!

Üç haftadır yumurta yağdığını belirten Karavelioğlu "Sürekli buradayım. Bu üç hafta süre içinde devam ediyor. Otuyoruz pat yumurta düşüyor. Sadece benim bulunduğum yer değil arka çarşıda burada her yerde. Buraları temizledik delil olarak kalsın diye." ifadelerini kullandı.