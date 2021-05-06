Adana'da sahurda eşinin mesajlarını görünce dünyası başına yıkıldı: Biz yattıktan sonra...
ADANA'da sahura kalkan Sevdet Balkaya hayatının şokunu yaşadı. Eşinin telefonuna bakan Balkaya'nın dünyası başına yıkıldı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası Abdullah Balkaya, geçen Pazar günü teravih namazını evde eşi ve çocuğuyla kıldıktan sonra saat 23.00’da yatağa geçti.
Aile üyeleri sahura kalktıklarında Abdullah Balkaya’nın maaşını ve cep telefonunu yatak odasına bırakıp nüfus cüzdanıyla birlikte evden gittiğini fark etti.
Bunun üzerine eşi Sevdet Balkaya, akrabalarına durumu bildirip kocasını aramaya çıktı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Aile durumu polise bildirdi ve ekipler şimdi her yerde Abdullah Balkaya’yı arıyor.
Bekçilik yapan Abdullah Balkaya’nın cep telefonunu inceleyen ailesi internet geçmişinde son günlerde intihar ile ilgili bilgiler arattığını gördü.