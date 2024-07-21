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Adana'da pikniğe giden 4 kişilik aile öldü yakınları gözyaşlarına boğuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Adana'da pikniğe giden 4 kişilik aile öldü yakınları gözyaşlarına boğuldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Adana'da pikniğe giden 4 kişilik aile öldü yakınları gözyaşlarına boğuldu

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı 01 JG 944 plakalı otomobil, Çatalan Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

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Adana'da pikniğe giden 4 kişilik aile öldü yakınları gözyaşlarına boğuldu

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

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Adana'da pikniğe giden 4 kişilik aile öldü yakınları gözyaşlarına boğuldu

Göldeki çalışmada ilk olarak 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.

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Adana'da pikniğe giden 4 kişilik aile öldü yakınları gözyaşlarına boğuldu

Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

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