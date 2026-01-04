BIST 11.498
Adana’da pes dedirten rezalet! Asansöre tuvaletini yaptı, sonra...

Adana’da başında kaskla bir apartmana giren kimliği belirsiz şüpheli önce asansöre tuvaletini yaptı sonra binanın damında hobi amaçlı beslenen kuşları çaldı. Pes dedirten anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’nın 1 Ocak’ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda pes dedirten bir olay meydana geldi.

ASANSÖRE TUVALETİNİ YAPTI

Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı.

DAMDAKİ KUŞLARI ÇALDI

Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız’ın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili Uğur Kaygısız’ın suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

