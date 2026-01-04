Adana’da pes dedirten rezalet! Asansöre tuvaletini yaptı, sonra...

Adana’da başında kaskla bir apartmana giren kimliği belirsiz şüpheli önce asansöre tuvaletini yaptı sonra binanın damında hobi amaçlı beslenen kuşları çaldı. Pes dedirten anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Abone ol
Adana’nın 1 Ocak’ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda pes dedirten bir olay meydana geldi.
ASANSÖRE TUVALETİNİ YAPTI
Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı.
DAMDAKİ KUŞLARI ÇALDI
Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız’ın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Olayla ilgili Uğur Kaygısız’ın suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.