Adana'da pencereye çıkan kadını görenler cep telefonuna sarıldı
ADANA'da otelin 4'üncü katında pencereye çıkıp, kendisini boşluğa bırakmak isteyen kadını görenler, cep telefonlarına sarılıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.
İhlas Haber Ajansı
ADANA’da bir kadın otel penceresine çıkarak intihara kalkıştı.
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Polis, bir anlık dikkatinin dağılmasından yararlandığı kadını kurtardı.
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Seyhan ilçesinde bulunan bir otelin 4. katında bulunan odanın penceresine çıkan kadın intihara kalkıştı.
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Durum fark eden vatandaşları haber vermesi üzerine olay yerine polis, acil servis ekibi ve itfaiye sevk edildi.
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