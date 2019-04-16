Adana'da pencereye çıkan kadını görenler cep telefonuna sarıldı

Adana'da pencereye çıkan kadını görenler cep telefonuna sarıldı

ADANA'da otelin 4'üncü katında pencereye çıkıp, kendisini boşluğa bırakmak isteyen kadını görenler, cep telefonlarına sarılıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da pencereye çıkan kadını görenler cep telefonuna sarıldı - Sayfa 1

ADANA’da bir kadın otel penceresine çıkarak intihara kalkıştı.

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Adana'da pencereye çıkan kadını görenler cep telefonuna sarıldı - Sayfa 2

Polis, bir anlık dikkatinin dağılmasından yararlandığı kadını kurtardı.

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Adana'da pencereye çıkan kadını görenler cep telefonuna sarıldı - Sayfa 3

Seyhan ilçesinde bulunan bir otelin 4. katında bulunan odanın penceresine çıkan kadın intihara kalkıştı.

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Adana'da pencereye çıkan kadını görenler cep telefonuna sarıldı - Sayfa 4

Durum fark eden vatandaşları haber vermesi üzerine olay yerine polis, acil servis ekibi ve itfaiye sevk edildi.

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