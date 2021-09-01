Adana'da para iadesi almak istedi hayatının hatasını yaptı! 1 aydır evden dışarı çıkamıyor
ADANA’da bir güzellik merkezinde kristal peeling uygulaması yaptıran 33 yaşındaki N.B. büyük şok yaşadı.
Özel bir şirkette muhasebecilik yapan N.B. isimli kadın, sosyal medyada gördüğü bir güzellik merkezinin paylaşımlarından ve merkezin lüks olmasından etkilenerek, ‘Paris askısı’ olarak nitelendirilen ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu yaptırmaya karar verdi.
Güzellik merkeziyle 3 bin 500 TL’ye anlaşan N.B., ilk seansı yaptırdıktan sonra yüzünde çizgiler oluştuğunu iddia edip operasyona devam etmek istemedi.
Parasını geri almak isteyen N.B.’ye güzellik merkezi tarafından kaş, kirpik, tırnak bakımı ve kristal peeling teklif edildi. Teklifi kabul eden N.B.’nin yüzüne 3 Ağustos’ta yosunla kristal peeling yapıldı.
Yüzünde yaralar oluşan N.B., doktora gittiğinde bu yaraların ikinci derece yanıklar olduğunu öğrendi. Aradan günler geçmesine rağmen alnında ve yanaklarında izler kalan N.B., adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.