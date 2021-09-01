Adana'da para iadesi almak istedi hayatının hatasını yaptı! 1 aydır evden dışarı çıkamıyor

Özel bir şirkette muhasebecilik yapan N.B. isimli kadın, sosyal medyada gördüğü bir güzellik merkezinin paylaşımlarından ve merkezin lüks olmasından etkilenerek, ‘Paris askısı’ olarak nitelendirilen ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu yaptırmaya karar verdi.