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Adana'da para iadesi almak istedi hayatının hatasını yaptı! 1 aydır evden dışarı çıkamıyor

Demirören Haber Ajansı
Adana'da para iadesi almak istedi hayatının hatasını yaptı! 1 aydır evden dışarı çıkamıyor

ADANA’da bir güzellik merkezinde kristal peeling uygulaması yaptıran 33 yaşındaki N.B. büyük şok yaşadı.

Adana'da para iadesi almak istedi hayatının hatasını yaptı! 1 aydır evden dışarı çıkamıyor

Özel bir şirkette muhasebecilik yapan N.B. isimli kadın, sosyal medyada gördüğü bir güzellik merkezinin paylaşımlarından ve merkezin lüks olmasından etkilenerek, ‘Paris askısı’ olarak nitelendirilen ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu yaptırmaya karar verdi.

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Adana'da para iadesi almak istedi hayatının hatasını yaptı! 1 aydır evden dışarı çıkamıyor

Güzellik merkeziyle 3 bin 500 TL’ye anlaşan N.B., ilk seansı yaptırdıktan sonra yüzünde çizgiler oluştuğunu iddia edip operasyona devam etmek istemedi.

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Adana'da para iadesi almak istedi hayatının hatasını yaptı! 1 aydır evden dışarı çıkamıyor

Parasını geri almak isteyen N.B.’ye güzellik merkezi tarafından kaş, kirpik, tırnak bakımı ve kristal peeling teklif edildi.  Teklifi kabul eden N.B.’nin yüzüne 3 Ağustos’ta yosunla kristal peeling yapıldı. 

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Adana'da para iadesi almak istedi hayatının hatasını yaptı! 1 aydır evden dışarı çıkamıyor

 Yüzünde yaralar oluşan N.B., doktora gittiğinde bu yaraların ikinci derece yanıklar olduğunu öğrendi. Aradan günler geçmesine rağmen alnında ve yanaklarında izler kalan N.B., adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

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