Adana'da otobüseki tacizciyi kıskıvrak yakaladılar! Savunması pes dedirtti

Bazı yolcular, direnmeye kalkan şüpheliyi tartakladı. Tacize uğradığını söyleyen kadın ise şüphelinin görüntüsünü çekerek, "Bütün Türkiye seni görsün. Senin gibiler yüzünden sokağa çıkamaz olduk. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı bırakamıyoruz" dedi. Bu arada taciz şüphelisi ise kadına dönüp, "Yaptık bir hata. Bir daha olmaz. Yaşım çok genç, beni bırakın gideyim. Bir yanlış yaptım" diye konuştu.