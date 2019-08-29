Adana'da öğrencilerin CERN hayali mağduriyete dönüştü
Demirören Haber Ajansı
ADANA'da bir grup veli, 46 öğrenciyi İsviçre’ye bilimsel geziye götürme vaadiyle topladığı 138 bin lira parayı dolandırdığını ileri sürdükleri emekli öğretmen hakkında şikayetçi oldu.
ADANA'da CERN'e gerçekleştirilecek geziye çocuklarını göndermek isteyen 46 öğrenci velisi, ödedikleri 3'er bin TL'den toplam 138 bin TL'yi, gezinin iptal edilmesine rağmen geri alamayınca organizasyonu yapan emekli öğretmeni polise şikayet etti.
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İddiaya göre, 12 yıldır öğrencilere yönelik yurt dışı turları organize eden emekli öğretmen B.Y., Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi ve Zeynep Erdoğdu Ortaokullarına giderek, İsviçre ile Fransa sınırında yer alan, Cenevre şehri yakınındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'e bilimsel gezi düzenleyeceğini bildirdi.
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Okul yöneticilerinin izniyle kayıt aldı.
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46 öğrenci velisi, 10-16 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan gezi için B.Y.’nin hesabına 3'er bin TL kayıt parası gönderdi.
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