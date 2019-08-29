Adana'da öğrencilerin CERN hayali mağduriyete dönüştü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da öğrencilerin CERN hayali mağduriyete dönüştü

ADANA'da bir grup veli, 46 öğrenciyi İsviçre’ye bilimsel geziye götürme vaadiyle topladığı 138 bin lira parayı dolandırdığını ileri sürdükleri emekli öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Adana'da öğrencilerin CERN hayali mağduriyete dönüştü - Sayfa 1

ADANA'da CERN'e gerçekleştirilecek geziye çocuklarını göndermek isteyen 46 öğrenci velisi, ödedikleri 3'er bin TL'den toplam 138 bin TL'yi, gezinin iptal edilmesine rağmen geri alamayınca organizasyonu yapan emekli öğretmeni polise şikayet etti.

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Adana'da öğrencilerin CERN hayali mağduriyete dönüştü - Sayfa 2

İddiaya göre, 12 yıldır öğrencilere yönelik yurt dışı turları organize eden emekli öğretmen B.Y., Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi ve Zeynep Erdoğdu Ortaokullarına giderek, İsviçre ile Fransa sınırında yer alan, Cenevre şehri yakınındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'e bilimsel gezi düzenleyeceğini bildirdi.

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Adana'da öğrencilerin CERN hayali mağduriyete dönüştü - Sayfa 3

Okul yöneticilerinin izniyle kayıt aldı.

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Adana'da öğrencilerin CERN hayali mağduriyete dönüştü - Sayfa 4

46 öğrenci velisi, 10-16 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan gezi için B.Y.’nin hesabına 3'er bin TL kayıt parası gönderdi.

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