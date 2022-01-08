Adana'da oğlunu görünce dünyası başına yıkıldı! Annenin feryadı yürekleri dağladı herkesi ağlattı: Gözyaşları sel oldu
ADANA’da oğlunun cansız bedenini gören annenin dünyası başına yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan anne "seni kurtaramadım” diyerek feryat etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3092 sokakta meydana geldi.
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İddiaya göre, vatandaşlar bir kişinin 4 kişi tarafından getirilip sokak ortasına bırakıldığını, gencin de durumunun ağır olduğunu bildirdi.
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Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin damar yolundan eroin alması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
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Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Gelen polis ekipleri, şahsın 34 yaşındaki Ahmet G. olduğunu saptadı.
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