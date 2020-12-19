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Adana'da kuyu çöktü! 2 işçi toprak altında

ADANA'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde kuyunun çökmesi sonucu 2 kişi toprak altında kaldı.

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 İtfaiye ekipleri bölgede kurtarma çalışması başlattı.

İddiaya göre, su kuyusu açmak için kuyuya giren 2 işçinin üzerine toprak çöktü. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 5-6 metre derinlikteki kuyudan işçileri kurtarmak için seferber olan ekiplere vatandaşlarda destek vermeye başladı.

Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken işçilerin sağ oldukları öğrenildi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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