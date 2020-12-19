Adana'da kuyu çöktü! 2 işçi toprak altında

ADANA'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde kuyunun çökmesi sonucu 2 kişi toprak altında kaldı.Abone ol
İtfaiye ekipleri bölgede kurtarma çalışması başlattı.
İddiaya göre, su kuyusu açmak için kuyuya giren 2 işçinin üzerine toprak çöktü. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yaklaşık 5-6 metre derinlikteki kuyudan işçileri kurtarmak için seferber olan ekiplere vatandaşlarda destek vermeye başladı.
Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken işçilerin sağ oldukları öğrenildi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.