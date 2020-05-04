Adana'da kumar oynarken yakalanan kadınların bahanesi gün yapıyorduk
ADANA'da, dünyanın etkisinden çıkamadağı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kahvehanelerin kapatılmasına rağmen bazı mekanları kahvehaneye çevirip kumar oynayan ve oynatan 40 kişi suçüstü yakalandı. Polisi gören kadınların bahanesi şok etti.
Bilindiği üzere ülke genelinde koronavirüs salgını mücadele kapsamında tüm kahvehaneler kapatıldı. Ancak salgının yeteri kadar ciddiyetini kavrayamayan insanlar maalesef bu kuralları delmeye devam ediyor.. Adana'da, koronavirüs salgını nedeniyle kahvehanelerin kapatılmasına rağmen bazı mekanları kahvehaneye çevirip kumar oynayan ve oynatan 40 kişi suçüstü yakalandı. Polisi gören kadınların bahanesi 'pes' dedirtti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasına rağmen bazı yerlerin kahvehaneye çevrilerek kumar oynatıldığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine polis 3 ev, 1 çiftlik ve 2 iş yeri olmak üzere 6 ayrı adrese baskın yaptı. Baskında kumar oynadığı belirlenen kadınlar da yakalandı. Kadınların polisi görünce "Gün yapıyorduk kumar oynamıyorduk" demesi dikkat çekti.
Kumar oynarken yakalanan şahıslardan 6'sına kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, toplam 8 bin 450 lira para ile oyun kağıtları ve pullara el koyuldu.