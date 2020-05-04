Adana'da kumar oynarken yakalanan kadınların bahanesi gün yapıyorduk

Bilindiği üzere ülke genelinde koronavirüs salgını mücadele kapsamında tüm kahvehaneler kapatıldı. Ancak salgının yeteri kadar ciddiyetini kavrayamayan insanlar maalesef bu kuralları delmeye devam ediyor.. Adana'da, koronavirüs salgını nedeniyle kahvehanelerin kapatılmasına rağmen bazı mekanları kahvehaneye çevirip kumar oynayan ve oynatan 40 kişi suçüstü yakalandı. Polisi gören kadınların bahanesi 'pes' dedirtti.