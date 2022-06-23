Adana'da köylüleri sevindiren gelişme: Petrol bulundu!
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan köylüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Yapılan çalışmaların ardından bölgede yüksek kalitede petrol bulunduğu belirtildi.
Adana'da daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma bölgesinde çalışmalar yapan yabancı bir şirket, bölgeyi 'petrol yok' diyerek kapatmıştı.
Bölgede yeniden yapılan çalışmalar neticesinde, yüksek kalitede petrol bulunduğu ve çıkarabilmek için çalışmaların arttırıldığı belirtildi.
Başka kuyular da açıldı
Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar son hızla devam ederken ‘Mud-Pit' havuzunun da kurulduğu görüldü.
Yabancı araştırmacılar petrol yok diyerek kapattı
Öte yandan 1960'lı yıllarda yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı ve ‘Burada petrol yok' denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan Depremi'nden sonra ise yine sahada araştırma yapıldığı ve bu seferde bin 500 metre derinliğe inildiği yine ‘Burada petrol yok' denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü. Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. ‘Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.