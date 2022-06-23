BIST 2.563
DOLAR 17,36
EURO 18,27
ALTIN 1.022,15

Adana'da köylüleri sevindiren gelişme: Petrol bulundu!

Adana'da köylüleri sevindiren gelişme: Petrol bulundu!

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan köylüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Yapılan çalışmaların ardından bölgede yüksek kalitede petrol bulunduğu belirtildi.

Adana'da köylüleri sevindiren gelişme: Petrol bulundu!

Adana'da daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma bölgesinde çalışmalar yapan yabancı bir şirket, bölgeyi 'petrol yok' diyerek kapatmıştı.

18
Adana'da köylüleri sevindiren gelişme: Petrol bulundu!

Bölgede yeniden yapılan çalışmalar neticesinde, yüksek kalitede petrol bulunduğu ve çıkarabilmek için çalışmaların arttırıldığı belirtildi.

28
Adana'da köylüleri sevindiren gelişme: Petrol bulundu!

Başka kuyular da açıldı

Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar son hızla devam ederken ‘Mud-Pit' havuzunun da kurulduğu görüldü.

38
Adana'da köylüleri sevindiren gelişme: Petrol bulundu!

Yabancı araştırmacılar petrol yok diyerek kapattı

Öte yandan 1960'lı yıllarda yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı ve ‘Burada petrol yok' denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan Depremi'nden sonra ise yine sahada araştırma yapıldığı ve bu seferde bin 500 metre derinliğe inildiği yine ‘Burada petrol yok' denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü. Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. ‘Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

48