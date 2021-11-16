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Adana'da korkunç olay! Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü

Adana'da korkunç olay! Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü

ADANA’da, babasının cep telefonundan video izlediği sırada yediği krakeri soluk borusuna kaçıran Muzaffer Gül (7), bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adana'da korkunç olay! Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü

Olay, 2 gün önce Sarıçam ilçesine bağlı Kızılkaş Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuklu Sultan-Aykut Gül çiftinin oğulları Muzaffer Gül, iddiaya göre, evde akşam babasının cep telefonunu alarak, video izlemeye başladı. Bir yandan da elindeki krakerden yiyen Muzaffer’in bir süre sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı. 

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Adana'da korkunç olay! Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü

Oğlunun fenalaştığını fark eden Aykut Gül, hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü. Soluk borusuna kraker kaçtığı anlaşılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

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Adana'da korkunç olay! Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü

Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Adana'da korkunç olay! Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü

'Video izleyip gülüyordu, yere yığıldı'

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Muzaffer Gül’ün cenazesi, dün öğleden sonra ailesine teslim edildi.

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