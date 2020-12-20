Adana'da korkunç olay! Eşine 'Seni çok yalnız bıraktım' yazan polis, evde ölü bulundu

Adana'da sabah saatlerinde feci bir olay yaşandı. Polis memuru Murat A., evde bulunduğu sırada, kısa süre önce evlendiği, İstanbul'da bulunan eşinin cep telefonuna 'Seni çok yalnız bıraktım. Ben evdeyim, anahtarı da doğal gaz sayacının üzerine bırakıyorum. Yalnız sen gel' yazılı mesajı attı.