Adana'da kocası sürekli ağlıyor bu işi yapmak istemiyordu! %150 artırdı
ADANA'da kocasına destek için başladığı işte Merve Demirel, kısa sürede yüzde 150 işini büyüttü.
Adana'da Merve Demirel, 4 yıl önce eşine yardımcı olmak amacıyla arıcılığa başladı. Arıcılığı mesleği haline getiren Demirel, 200'e ulaşan kovan sayısıyla hem aile gelirini arttırdı hem de başka kadınlara da istihdam sağladı.
Pozantı ilçesinde yaşayan Merve Demirel, arıcılık yapan eşi Murat Demirel ile evlendikten sonra kocasının yönlendirmesiyle bu mesleği öğrenmeye başladı.
İlk dönemlerde arı sokmaları nedeniyle sık sık bu işi yapmaktan vazgeçmeyi düşünen Demirel, her şeye rağmen kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrendi.
Demirel, evlenmeden önce herhangi bir tarımsal faaliyette bulunmadığını, evlilik sonrası bu sektörle tanıştığını belirtti.