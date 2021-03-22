Adana'da kocası sürekli ağlıyor bu işi yapmak istemiyordu! %150 artırdı

Adana'da Merve Demirel, 4 yıl önce eşine yardımcı olmak amacıyla arıcılığa başladı. Arıcılığı mesleği haline getiren Demirel, 200'e ulaşan kovan sayısıyla hem aile gelirini arttırdı hem de başka kadınlara da istihdam sağladı.