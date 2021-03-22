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Adana'da kocası sürekli ağlıyor bu işi yapmak istemiyordu! %150 artırdı

Anadolu Ajansı
Adana'da kocası sürekli ağlıyor bu işi yapmak istemiyordu! %150 artırdı

ADANA'da kocasına destek için başladığı işte Merve Demirel, kısa sürede yüzde 150 işini büyüttü.

Adana'da kocası sürekli ağlıyor bu işi yapmak istemiyordu! %150 artırdı

Adana'da Merve Demirel, 4 yıl önce eşine yardımcı olmak amacıyla arıcılığa başladı. Arıcılığı mesleği haline getiren Demirel, 200'e ulaşan kovan sayısıyla hem aile gelirini arttırdı hem de başka kadınlara da istihdam sağladı. 

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Adana'da kocası sürekli ağlıyor bu işi yapmak istemiyordu! %150 artırdı

Pozantı ilçesinde yaşayan Merve Demirel, arıcılık yapan eşi Murat Demirel ile evlendikten sonra kocasının yönlendirmesiyle bu mesleği öğrenmeye başladı.

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Adana'da kocası sürekli ağlıyor bu işi yapmak istemiyordu! %150 artırdı

İlk dönemlerde arı sokmaları nedeniyle sık sık bu işi yapmaktan vazgeçmeyi düşünen Demirel, her şeye rağmen kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrendi.

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Adana'da kocası sürekli ağlıyor bu işi yapmak istemiyordu! %150 artırdı

Demirel, evlenmeden önce herhangi bir tarımsal faaliyette bulunmadığını, evlilik sonrası bu sektörle tanıştığını belirtti.

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