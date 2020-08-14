Adana'da kiracısı kaçak elektrik ve su kullanan 79 yaşındaki kadın hapse düştü
ADANA’daki 79 yaşındaki Fikriye Tuna'nın hapise gidiş görüntüleri yürek burktu. 2 katlı gecekondusunun birinci katında yaşayan kiracılarının kaçak elektrik ve su kullandığı ortaya çıktı. Kesilen 20 bin lira tutarındaki faturayı ödeyemeyen yaşlı kadın hapse düştü.
Adana'da 2 katlı gecekondunun üst katında yaşayan Fikriye Tuna, alt katı kiraya verdi. Ancak kiracı, elektrik ve su aboneliğini üzerine almadı.
İddiaya göre, kiracı faturaları ödemeyince, görevliler elektrik ve su sayaçlarını mühürledi. Ancak kiracı, mührü kırıp elektrik ve su kullanmaya devam etti. Görevliler, kaçak kullanımı tespit etti.
Elektrik ve su abonesi olarak görülen ev sahibi Fikriye Tuna'ya faiziyle birlikte toplam 20 bin liralık fatura kesildi. Yaşlılık maaşıyla geçinen Fikriye Tuna borcu ödeyemedi.
Yapılan suç duyurusu üzerine Fikriye Tuna, önceki gün polis tarafından evinden alınıp, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Tuna, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.