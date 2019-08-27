Adana'da 'kebabın önüne geçecek' deniliyor fiyatı yüzde 50 arttı

Şırdan çok değerlendi: Şırdancı Emin Kertiş, tanıtımın çok iyi yapıldığını ve satışların bu sebepten dolayı arttığını belirterek, şehir dışına ve ülke dışına şoklayarak şırdan gönderdiklerini söyledi. Kertiş, az kesim olduğu için sakatat fiyatlarının son 2 yılda yüzde 50 arttığını belirterek, “Adanalılar bunu çok bol miktarda tüketiyorlar. Bunun bütün tanıtımlarını yapıyoruz. Adana’da düzenlenen Lezzet Festivalinden sonra şırdanı oldukça fazla satmaya başladık. İnsanlar talep gösteriyorlar. Sakatatın biraz daha ucuzlamasını bekliyoruz. Fiyatlar eskiye göre yüzde 50 ile 60 arasında yükseldi. Kesim az olduğu için şırdan çok değerlendi. Sakatat satanlara da hak veriyoruz. Eksik üretim olunca fiyatlar arttı. Bu konudan mustaribiz ama inşallah bollaşacak diye bekliyoruz” diye konuştu.