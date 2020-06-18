Adana'da kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanarak suya giren baba Yasin Güzelel boğuldu. Küçük çocuğun ise bahçedeki otomobile bindiği anlaşıldı.
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesi Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan Yasin Güzelel (34), bahçe sularken gözden kaybolan 5 yaşındaki oğlunu aramaya başladı.
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Alınan bilgiye göre; oğlunun bahçesini sulamak için yaptırdığı gölete düştüğünü sanan baba Güzelel, suya girdi.
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Güzelel'in bir süre sonra sudan çıkamadığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sualtı polisi, Güzelel'in suda boğulduğunu belirledi.
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