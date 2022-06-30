Adana'da karısıyla ilişkisi var die bir kişi rehin aldı, araya giren kişiyi öldürdü

Adana’nın Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada dehşet yaşandı. Alınan bilgiye göre, Durmuş Yıldız, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Yıldız’ın çalıştığı fabrikaya gitti. Fabrikaya gelen Durmuş Yıldız, eşi Cansu Yıldız ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği V.K’nın boğazına bıçak dayayarak kısa süreli rehin aldı.