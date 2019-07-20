Adana'da kanlı gece! Silah ve sopalarla saldırdılar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da kanlı gece! Silah ve sopalarla saldırdılar

ADANA'da meyhanede gerçekleştirilen silahlı ve sopalı saldırıda 2 kişi silahla, 1 kişi başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

Adana'da kanlı gece! Silah ve sopalarla saldırdılar - Sayfa 1

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir meyhanede meydana geldi. Otomobil ile meyhaneye gelen kimliği belirsiz kişiler, mekanda eğlenen Şiyar A. ve Özgür K.’yı tabancayla bacaklarından, Mehmet İ.'yi ise sopa ile başına vurarak yaraladı.

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Adana'da kanlı gece! Silah ve sopalarla saldırdılar - Sayfa 2

Olayın ardından şüpheliler, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Adana'da kanlı gece! Silah ve sopalarla saldırdılar - Sayfa 3

1 kişinin durumu ağır

Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Mehmet İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da kanlı gece! Silah ve sopalarla saldırdılar video izle

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Adana'da kanlı gece! Silah ve sopalarla saldırdılar - Sayfa 4

Vatandaşlar ile polis arasında gerginlik 

Olay yerinde bazı vatandaşlar ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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