Adana'da kanlı gece! Silah ve sopalarla saldırdılar

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir meyhanede meydana geldi. Otomobil ile meyhaneye gelen kimliği belirsiz kişiler, mekanda eğlenen Şiyar A. ve Özgür K.’yı tabancayla bacaklarından, Mehmet İ.'yi ise sopa ile başına vurarak yaraladı.