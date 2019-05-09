Adana'da kan donduran gece! Kuzeni otomobilini vermedi kafasına balta sapladı
ADANA’nın Seyhan ilçesinde bir kişi otomobilini kullanmak için kendisine vermeyen kuzeninin kafasına balta sapladı.
Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumali K., kuzeni olan Hüseyin K.’den kullanmak için otomobilini istedi.
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Hüseyin K. otomobilde yakıt olmadığını veremeyeceğini söyleyince, Cumali K. bir anda öfkelendi.
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Bunun üzerine eline aldığı balta ile Cumali K. kuzeni Hüseyin K.’nin kafasına sapladı.
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Daha sonra hıncını alamayan Cumali K. kuzeninin otomobiline de balta ile zarar verdi.
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