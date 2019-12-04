Adana'da kahvaltıyı beğenmeyen eski boksörün yaptıkları şaşkına çevirdi

Kıyafetlerini çıkardı Vatandaşlar kapıyı açtıramayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polislere de kapıyı açmayıp elindeki bıçakla direnen Murat K. bir taraftan da kıyafetlerini çıkardı. Çırılçıplak kalan Murat K. arkadaşlarının ikna çabasına da cevap vermedi.