Adana'da kahvaltıyı beğenmeyen eski boksörün yaptıkları şaşkına çevirdi
ADANA'da kahvaltıyı beğenmediği için tartıştığı annesini bıçakla rehin alan ve üzerindeki kıyafetlerini çıkaran eski boksör, polisin biber gazıyla etkisiz hale getirildi.
ADANA merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, annesi Binnaz K. ile birlikte yaşayan eski boksör Murat K. sabah kahvaltı yapmak istedi. Ancak kahvaltıyı beğenmeyen Murat K. annesiyle tartıştı.
Psikolojisinin bozuk olduğu belirtilen Murat K. annesini bıçakla rehin alıp kapıyı da kilitledi. Evden kavga seslerinin gelmesi üzerine komşuları kapıyı çaldı ancak Murat K. bir türlü kapıyı açmadı.
Kıyafetlerini çıkardı Vatandaşlar kapıyı açtıramayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polislere de kapıyı açmayıp elindeki bıçakla direnen Murat K. bir taraftan da kıyafetlerini çıkardı. Çırılçıplak kalan Murat K. arkadaşlarının ikna çabasına da cevap vermedi.
Sigara verme bahanesiyle kapıyı açtırıp anneyi kurtardılar: Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından Murat K.'nın arkadaşları sigara verme bahanesiyle kapıyı açtırınca polis içeri biber gazı sıkıp anneyi kurtardı.