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Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı

Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu. AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekipleri koruyucu kıyafetle ofiste incelemede bulundu. Jeofizik mühendisinin ölüm nedeni araştırılıyor.

Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı

Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki binada ofisi bulunan jeofizik mühendisi Bülent A'dan (34) haber alamayan yakınları iş yerine gitti.

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Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı

İş yerinde hareketsiz yatarken bulunan Bülent A, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrolde Bülent A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı

Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.

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Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı

Jeofizik mühendisinin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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