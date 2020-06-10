Adana'da iki kardeş arabada vuruldu direksiyon başında inleyen yaralı: Nefes alamıyorum

30 yıl önceki husumet

Cenazeye 30 yıl önce aralarında husumet olan teyzesinin çocukları A.A. ile G.A. da geldi. Annenin cenazesi ise bugün sabah saatlerinde uçak ile Adana Havalimanı'na geldi. İddiaya göre, iki kardeş otomobile binip cenazeyi almaya giderken kuzenleri ile aralarında eski husumetten dolayı tartışma çıktı.