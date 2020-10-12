Adana'da hareketli dakikalar! Maskeyi koluna takan kız öğrenci polisten kaçtı
ADANA'DA çocuk polisi okul önlerinde uygulama yaptığı sırada maskesi kolunda olan kız öğrenci kaçmaya çalıştı. Polis yakaladığı kız öğrenciyi üzerinde kimliği bulunmadığı, numarasını da bilmediği için emniyete götürdü.
Adana'da sabah saatlerinde hareketli saatler yaşandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler okul önlerinde hem yeni tip koronavirüs hem de yasaklı ürünlerin satılmaması için uygulama başlattı. Yapılan uygulama sırasında lise öğrencisi biri erkek 4 kişi kaldırımdan polislerin olduğu yöne doğru gelirken polisi fark etti.
Aralarında maskesini yüzü yerine koluna takan genç kız polisi görünce kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis öğrencilere seslenerek durmalarını istedi ancak onlar durmayarak kaçmaya devam etti.
Kaçan gruba yetişen polis maskesini koluna takan kız öğrenciyi uyarıp yüzüne takmasını sağladı ve kimlik sorgusu yapmak istedi.
Ancak kız öğrenci üzerinde kimliği olmadığını, numarasını da bilmediğini söyledi. Kız öğrenci çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Polis daha sonra uygulamasına devam etti.