Adana'da hareketli dakikalar! Maskeyi koluna takan kız öğrenci polisten kaçtı

Adana'da sabah saatlerinde hareketli saatler yaşandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler okul önlerinde hem yeni tip koronavirüs hem de yasaklı ürünlerin satılmaması için uygulama başlattı. Yapılan uygulama sırasında lise öğrencisi biri erkek 4 kişi kaldırımdan polislerin olduğu yöne doğru gelirken polisi fark etti.