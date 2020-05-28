Adana'da görümcesini arkadaşlarına soydurdu! Gelin ihaneti
ADANA'da bir kadın görümcesinin yazlığa gitmesini fırsat bilerek evini arkadaşlarına soydurttu. 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasayı çaldılar. Ama polisten kurtulamadılar.
ADANA'da 'böyle gelin düşman başına' dedirten bir kadının vurgun planı polisten döndü. Yazlığa giden görümcesinin içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasasını plan yapıp çaldıkları belirlenen gelin ile vurgunu beraber organize ettiği 3 kişi tutuklandı. Şok eden planı duyan talihsiz görümcenin yakınları geline sert tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, olay 22 Mayıs Cuma günü Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 389. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kocası Sudi Arabistan’da kaporta ustası olan Sezen Nisan (39), eşinin gönderdiği parayı altına çevirerek evdeki kasada biriktirmeye başladı.
Sezen Nisan 22 Mayıs günü Karataş ilçesine gidince komşuları arayıp kapının açık olduğunu ve üst kilidinin de kırık olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Nisan, Karataş'tan evine geri geldi. Nisan, eve girip kontrol ettiğinde içinde 160 bin lira değerinde altın ve paranın bulunduğu kasanın yerinde olmadığını fark ederek hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.
Ev sahibi Sezen Nisan’ın “Kapının bütün kilitlerini kilitledim” diyerek verdiği ifadesinden yola çıkan hırsızlık dedektifleri, kapının asıl kilidinin kırılmadığını, anahtar ile açıldığını fark edince suç ortaklarından birisinin aile içinden olabileceğini tahmin etti.