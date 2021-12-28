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Adana'da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin depo mühürlendi

İhlas Haber Ajansı
Adana'da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin depo mühürlendi

ADANA merkez Seyhan ilçesinde gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin deposuna baskın yapılarak mühürlendi.

Adana'da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin depo mühürlendi

ADANA merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde bir depoda çok sayıda gıda ürünü olduğu şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti.

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Adana'da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin depo mühürlendi

Adana İl Ticaret Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri adrese baskın yaptı.

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Adana'da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin depo mühürlendi

Yapılan baskında depoda farklı marka ve gramajlarda ayçiçek yağı, bakliyat, deterjan, tuvalet kağıdı ve benzeri ürünler ele geçirildi.

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Adana'da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin depo mühürlendi

Mehmet Z. isimli kişiye ait olduğu öğrenilen depo görevlilerin yaptığı denetimden sonra mühürlendi.

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