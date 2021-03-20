Adana'da fırça bulamadı kendi yönetimi üniversitede ders oldu! Yaptıklarını gören şaştı kaldı

Resim sanatında çok bilinmeyen ve zorlu bir çalışma olan bu tekniği şimdilerde atölyede yeniden gün yüzüne çıkaran emekli resim öğretmeni ve ressam Şendil, çinko, bakır madeni veya tahta gibi plakalara kazıma ve kazınan resimlerin kağıda basılması ile elde edilen gravür sanatına benzer bir görünüm elde ediyor.