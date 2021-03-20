Adana'da fırça bulamadı kendi yönetimi üniversitede ders oldu! Yaptıklarını gören şaştı kaldı
ADANA'da yaşayan 65 yaşındaki İbrahim Şendil fırça ve boya bulamayınca kendi yöntemiyle resim çizmeye başladı. Şendil'in yöntemi üniversitede ders olarak okutuldu.
Çocuk yaşlarda resim sanatına ilgi duyan İbrahim Şendil (65), askerlik döneminde fırça ve boya bulamayınca tükenmez kalem ile mikro çalışmalar yapmaya başladı. Bu yöntemle tek seferde hatasız resimler çizen Şendil, bu yeteneğinin 1981 yılında girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin ilgisini çekti. Şendil’in yöntemi, o yıllarda 'tükenmez kalem tekniği' adı altında ders olarak okutulmaya başlandı.
Resim sanatında çok bilinmeyen ve zorlu bir çalışma olan bu tekniği şimdilerde atölyede yeniden gün yüzüne çıkaran emekli resim öğretmeni ve ressam Şendil, çinko, bakır madeni veya tahta gibi plakalara kazıma ve kazınan resimlerin kağıda basılması ile elde edilen gravür sanatına benzer bir görünüm elde ediyor.
Tükenmez kalem ile Adana'yı mikro boyutlarda tuvale yansıtan Şendil, bunların yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.
Tükenmez kalem çalışmalarının inceliklerini anlatan Şendil, "Tükenmez kalem tekniği gravüre benzer bir teknik ancak çok zor ve dikkat istiyor. Böyle olunca bir resim yağlı boya çalışmasından bile uzun sürebiliyor. Bütün tonları aynı ayarda yapmak zorundasınız." diye konuştu.