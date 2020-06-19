Adana'da FETÖ’nün finans ayağına darbe! Operasyon drone ile görüntülendi

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte gönderilmek üzere toplanan 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 lira nakit para ile telsiz, çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 27’si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.