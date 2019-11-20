Adana'da feci kaza baba oğul vinçte sıkıştı

Ailesi ve yakınları şoke oldu: Çekiciden önce Hüseyin Eroğlu kurtarılarak ambulansa alınırken, bir süre sonrada baba kurtarılarak diğer ambulansa alındı. Eroğlu ailesinin yakınları ve mesai arkadaşları olay yerine gelip kazayı görünce şok oldu.

Kazanın videosu için tıklayın