Adana'da feci kaza baba oğul vinçte sıkıştı
ADANA'da yaya üst geçidinin ayağına çarpan vinçte sıkışan baba oğul itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı İstiklal Mahallesi yakınında Hasan Eroğlu yönetimindeki 35 AN 641 plakalı vinç kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu aracın kabininde sıkıştı.
Zamanla yarıştılar: Olayı gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çekici de sıkışan baba ve oğlu kurtarmak için zamanla yarıştı.
Ailesi ve yakınları şoke oldu: Çekiciden önce Hüseyin Eroğlu kurtarılarak ambulansa alınırken, bir süre sonrada baba kurtarılarak diğer ambulansa alındı. Eroğlu ailesinin yakınları ve mesai arkadaşları olay yerine gelip kazayı görünce şok oldu.
Meraklı gözlerle izlediler: Direğe saplanan çekicinin çıkarılması için çalışma başlatırken meraklı vatandaşlar, küçük çocuklar da olayı film izler gibi izledi.