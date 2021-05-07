Adana'da 'evlenmeye' diye çıkan kızı 6 dakikada kayboldu ikinci kez yıkıldı: Banyoda...

Tutuklandı ama Meral bulunamadı

Meral Polat'ın kaybından 120 gün sonra ise Hüseyin Emiroğlu “Kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan araştırmalara rağmen Meral Polat bulunamadı. Cezaevinde yaklaşık 14 ay kalan Hüseyin Emiroğlu, daha sonra delil yetersizliğinden beraat etti. Beraat kararı, ailenin kanayan yarasını daha da açtı.