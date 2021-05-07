Adana'da 'evlenmeye' diye çıkan kızı 6 dakikada kayboldu ikinci kez yıkıldı: Banyoda...
ADANA'da evlilik hazırlığındaki kızından 2 buçuk yıldır haber alamayan Fikriye Polat, ikinci kez yıkıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde annesi Fikriye Polat ve iki kızı birlikte yaşayan 38 yaşındaki Meral Polat, 18 Kasım 2018 tarihinde evinden çıktı ve İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'un (44) yanına evlilik hazırlığı için gitti. Polat, annesine 2 gün sonra döneceğini söyledi ancak o andan sonra genç kadından haber alan olmadı.
Müge Anlı'ya çıktı: Meral Polat, ortaya çıkmayınca annesi Fikriye Polat ve kız kardeşi Çiçek Çağrı, Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istedi. Programda aktarılanlara göre Polat'ın kaybolmasıyla ilgili erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'dan şüphe ettiklerini, başına kötü bir şey getirdiğinden endişe ettiklerini dile getirdiler.
Tutuklandı ama Meral bulunamadı
Meral Polat'ın kaybından 120 gün sonra ise Hüseyin Emiroğlu “Kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan araştırmalara rağmen Meral Polat bulunamadı. Cezaevinde yaklaşık 14 ay kalan Hüseyin Emiroğlu, daha sonra delil yetersizliğinden beraat etti. Beraat kararı, ailenin kanayan yarasını daha da açtı.
Kızını ararken torununu kazada kaybedince yıkıldı
Aile, beraat kararını bir üst mahkemeye taşırken Meral Polat’ın 19 yaşındaki kızı Aleyna Kaya ise doğum günü olan geçen 2 Mart’ta Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Meral Polat’ın annesi Fikriye Polat kızını ararken torununu da kaybedince yıkıldı.