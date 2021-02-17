Adana'da dükkanı kapatıp evin bodrumunda bu işe başladı! Sipariş yağıyor
ADANA'da çiğ köfte sattığı dükkanı kapatıp evinin bodrumunda bu işe başlayan Muhammed İkbal Özkan'ın aylak kazancı dudak uçuklattı.
Kozan ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Muhammed İkbal Özkan koronavirüs sebebiyle işleri kötü gitmeye başladı. Özkan, çiğ köfte sattığı dükkanını kapatmak zorunda kaldı.
Yeni bir iş için kolları sıvıyan Özkan çare olarak evinin 35 metrekarelik bodrumunu üretim merkezine çevirdi.
2 ay önce arkadaşlarının önerisi ile mantar üretimine başlayan Özkan, siparişlere yetişemediğini söyledi.
Arkadaşlarının önerisiyle istiridye mantarı üretimine başladığını anlatan Özkan, "Birkaç denemeden sonra başarılı sonuç aldım. Severek ve isteyerek yapınca başardım." dedi.