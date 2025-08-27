Adana'da dolmuş şoförüne kanlı pusu! Seyir halindeyken ateş açıldı
Adana'dan son gelen haber kan dondurdu. Merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti. Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kullandığı dolmuşla 14130 Sokak'ta seyir halinde bulunan Orhan Gündüz'e (47) kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açıldı.
Gündüz'ün kontrolünden çıkan dolmuş, sokaktaki elektrik direğine çarparak durdu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gündüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
