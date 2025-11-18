BIST 10.736
Adana'da dehşet! Kız kardeşinin yanında görünce...

Anadolu Ajansı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eşi cezaevinde olan kızkardeşinin yanında gördüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli saklandığı evde yakalandı.

İddiaya göre,  15 Kasım'da Baran Bayav (23), Derman A'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bayav, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, olay yerinden kaçan cinayet zanlısının Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Derman A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eşi cezaevinde olan kız kardeşinin yanında görünce...

Zanlının, eşi cezaevinde olan kız kardeşi B.G'nin yanında görmesi nedeniyle Bayav ile kavga ettiği öne sürüldü.

