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Adana'da dehşet! Aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Adana'da dehşet! Aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Adana'da dehşet! Aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

İnternet altyapısı için bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

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Adana'da dehşet! Aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti.Kan izleri gören iletişim firması ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Adana'da dehşet! Aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

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Adana'da dehşet! Aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Evde polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sürüyor. İncelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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