Adana'da dağdan topluyor taleplere yetişemiyor! Fiyatı bakın ne kadar
ADANA’nın Feke ilçesinde 66 yaşındaki Sevgi Karakılçık gelen siparişler üzerine başladığı üretimde taleplere yetişemiyor.
İlçeye bağlı Tokmanaklı Mahallesi’nde yaşayan Sevgi Karakılçık, yıllar önce eşiyle birlikte ormandan topladığı andız ağacı kozalaklarından pekmez üretmeye başladı. Karakılçık geçen yıl eşinin hayatını kaybetmesiyle andız pekmezi üretimine ara vermişti.
Gelen siparişler üzerine Karakılçık yeniden üretime geçti. Torunlarıyla birlikte Toros Dağları’nın 500 metre rakımlı ormanlarından elleriyle topladıkları andız kozalaklarını sert zeminde kıran Karakılçık, su dolu leğenlerde ıslatıyor.
Yaklaşık 48 saat bekletilen andızlar, 12 saat boyunca kazanlarda kaynatılıyor.
Karaciğer ve mideye faydalı olduğu söylenen andız pekmezinin kilosunu 50 liradan satışa sunan Karakılçık, siparişlere yetişemiyor.