Adana'da cinsel terapi sapığı 4 bin mesaj atıp kabusu yaşattı: 5 sene önce zorla eve götürüp...
ADANA'da Ebrar M.'nin ifşa ettiği cinsel terapi sapığı Sercan Keskinkılıç’ın yeni vukuatı ortaya çıktı. 15 yaşında olan genç kızın anlattıkları kan dondurdu.
Arkadaşını ziyaret etmek için Adana’ya giden ve ziyarete gittiği arkadaşının komşusu Sercan Keskinkılıç tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen Ebrar M., yaşadıklarını geçen hafta sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşım sonrası binlerce kişi genç kıza destek olurken Sercan Keskinkılıç’ın Adana’da birçok kişiyi de "Cinsel terapi" iddiasıyla taciz ve tecavüz ettiği ortaya çıktı.
Adana'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sercan Keskinkılıç daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Keskinkılıç’ın 5 sene önce sevgilisi Y.S.’nin 15 yaşındaki kuzeni B.A.’ya da tecavüz ettiği ortaya çıktı.