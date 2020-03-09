Adana'da çiftliğini kurdu ayda 30 bin lira kazanıyor

Ortadoğu’ya 2020’de 300 bin liralık horoz satışı gerçekleşti

Bu yıl 250-300 bin liralık yurt dışına horoz satışı yaptığını kaydeden Ramazan Türkmen, “Ben bu sene en az 250 -300 bin liralık horoz verdim. Kuveyt, Bahreyn, Irak, Lübnan’a. Ben bu işi büyütüp daha da profesyonel olmasını istiyorum. Bize bunun aylık getirisi en az 30 bin TL. Brezilya’dan horoz getiriyorum, Türk Adil ile çiftleştiriyorum. Çok şahane horoz çıkıyor. 5 bin dolara satılıyor. Tayland’dan getiriyorum, Türk asille çiftleştiriyorum 100 dolara satılıyor. İyisini bulduğumuzda getirisi daha çok oluyor” diye konuştu.