Adana'da çiftçiden örnek davranış çocuklar boğulmasın diye traktörünü havuza çevirdi

"Çocuklar kanala giderse boğulma riski var"

Mahallede kardeşleri ve mahallenin çocuklarını kanalda boğulmaya karşı korumak için traktörünün römorkunu havuza çeviren Burak Keklik, "Biz çiftçiyiz normalde tarla sürüyoruz. Ben dört kardeşim yeğenlerim mahallenin çocuklarına bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hava sıcaklığı 45 derece var. Bir an önce havuzun açılmasını istiyoruz. Çocuklar kanala giderse boğulma riski var” diye konuştu.