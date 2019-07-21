Adana'da cezaevindeki yaşlı adamın okuma azmi herkesi şaşırttı

En çok kitap okuyan hükümlü oldu

Adana’dan önce bulunduğu cezaevinde ‘en çok kitap okuyan hükümlü’ olarak ödüllendirilen Sadık Şehidoğlu, cezasının kalan kısmını Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında çekiyor. Cezaevindeki aldığı eğitimle yaptığı yağlı boya resimleri birçok yerde sergilenen ve dört duvar arasını fırsata çevirerek kurslara katılıp sürekli kendisini geliştiren Şehidoğlu, diğer hükümlülere de örnek oluyor. Hükümlülere umutlarını kaybetmemelerini ve eğitime yönelerek tahliye olduktan sonra suçtan uzak kalmalarını tavsiye eden Şehidoğlu, “Mahkum olmak dünyanın sonu değil. Cezaevinde olmak dezavantaj olabilir ama devletimizin sağladığı imkanları değerlendirip okumak, meslek sahibi olmak ve tahliye olunca kimseye muhtaç olmadan suçtan uzak durarak yaşayabilmek mümkün. Bu düşünceye göre hareket ederseniz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının tüm birimleri ve yetkilileri elinizden tutarak mümkün olan her türlü desteği sağlıyorlar, ilkokuldan üniversiteye okuma arzusu içinde olan herkese yardımcı oluyor. Cezaevindeki eğitim hayatım boyunca destek olan Başsavcılığımıza, cezaevi idaresine ve Adalet Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.