Adana'da çete üyesi kadın mağdur isimlerinin yazdığı kağıdı yutmaya çalışmış
ADANA'da gelinleri işe sokup yüksek faizle vatandaşı dolandıran 'elmastaş' grubunda, zanlı Zeynep K.'nın sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıkarken şüphelinin yakalandığı gün mağdur isimlerinin yazdığı kağıdı yutmaya çalıştığı aktarıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘tefecilik’ ve ‘yağma’ suçlarına karıştığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan 24 kişiye yönelik, Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul’da 7 Temmuz’da şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, tehditle 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen ‘Elmastaş’ grubuna yönelik operasyonda 9’u kadın, 23 kişi gözaltına alınırken o operasyonun çarpıcı detayları ortaya çıktı.
4.5 milyon TL tutarında senet ve dahası
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 4,5 milyon TL tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira para, 312 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, başka iş yerlerine ait 8 kaşe ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu, hesaplardaki para miktarı tespit çalışması başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin aynı aileden oldukları, çocuklarıyla evlenen kadın ve erkeklerin de tefecilik yaptığı belirlendi.
Emniyette sorguları tamamlanan 23 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 12’si tutuklandı. 6 şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Sürekli saç rengini değiştirip kılıktan kılığa giriyormuş
Operasyonun ardından yeni detaylar da ortaya çıktı. Elmastaş grubundan gözaltına alınan Zeynep K.’nin, şebekenin baskılarından kaçmak isteyen mağdurları, kurtarma bahanesiyle yeniden ağlarına düşürdüğü, polise yakalanmamak için ise belli aralıklarla saç rengini değiştirdiği, kılıktan kılığa girdiği tespit edildi.