Adana'da bunu da yaptılar! Evi lüks kumarhaneye çevirip polise basıldılar

Toplam 130 bin lira ceza: Sivil polisin kumar oynamaya gelmiş gibi girdiği eve dışarıda bekleyen ekiplerin de gelmesiyle 35 kişi yakalandı. Bu kişilerin tamamına 'sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak'tan, 18’ine ise 'kumar oynamak'tan toplam 130 bin TL ceza uygulandı