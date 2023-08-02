Adana'da bu mezarlık görenleri duygulandırıyor! Türbeninin yanına sadece bebekler ve çocuklar gömülüyor

"Halkımız bu inanışına devam ederek defin yapıyor"

Çomak Dede Türbesi'nin etrafına sadece çocuk ve bebek definleri yapıldığını kaydeden Gök yaklaşık 200 bebek kabri olduğunu kaydetti. Gök, “Halk arasında ikiz çocuğun biri öldüyse biri sağlıklı olsun diye, ilk çocuğu öldüyse ikinci çocuğu sağlıklı olsun diye bir de Çomak Dede’nin manevi şifasını, duasını alabilmek için yeni doğan, 10 günlük, 1 aylık olan vefat eden bebeklerini buraya defnediyor."