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Adana'da bir genç serinlemek için girdiği gölde boğuldu

ADANA'da, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren ve akıntıya kapılan Suriyeli İbrahim Merri (18) boğuldu.

ADANA Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Suriye İbrahim Merri, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı ekipleri, Merri'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunan İbrahim Merri, baygın halde kıyıya çıkarıldı.

Olay yerinde kalp masajı yapılan Merri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Merri'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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