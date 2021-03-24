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Adana'da bir babanın acısı: Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında oğlunu ölü buldu

Adana'da bir babanın acısı: Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında oğlunu ölü buldu

ADANA'da Mehmet Emin Y. (22), 1 gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında ölü bulundu.

Adana'da bir babanın acısı: Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında oğlunu ölü buldu

Kentte önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Felek Naz Y., oğlu Mehmet Emin Y.’nin de katıldığı cenazede dün Karslılar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. 

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Adana'da bir babanın acısı: Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında oğlunu ölü buldu

Bugün sabah saatlerinde, yakınlarıyla birlikte eşinin mezarına giden Mithat Y., oğlu Mehmet Emin’in yerde hareketsiz yattığını gördü. 

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Adana'da bir babanın acısı: Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında oğlunu ölü buldu

 Oğlunun başından yaralandığını gören Mithat Y.’nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Adana'da bir babanın acısı: Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında oğlunu ölü buldu

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulduğu saptanan Mehmet Emin Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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