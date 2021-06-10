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Adana'da bir annenin feryadı: Oğlundan sonra kızı Zeliha'nın acısını yaşadı

Adana'da bir annenin feryadı: Oğlundan sonra kızı Zeliha'nın acısını yaşadı

ADANA'da oğlunu kaybeden anne bu kez kızının acısını yaşadı. Gözyaşı döküp konuşmakta güçlük çeken anne, “kızım yanıyorum diyerek öldü” diye feryat etti.

Adana'da bir annenin feryadı: Oğlundan sonra kızı Zeliha'nın acısını yaşadı

Adana'da Rahime Saydan (59), Beytullah Kerse (67) ile evlendi. Bu evlilikten 3 kız 3 de erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak Saydan 20 yıl önce eşinden boşanıp bütün çocuklarına tek başına baktı.

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Adana'da bir annenin feryadı: Oğlundan sonra kızı Zeliha'nın acısını yaşadı

2019 yılında Saydan’ın oğlu Yunus Emre Kerse'nin (27) kaybolduktan 48 gün sonra Seyhan Nehri’nde cesedi bulundu. Aile bu acı haber ile yıkıldı.

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Adana'da bir annenin feryadı: Oğlundan sonra kızı Zeliha'nın acısını yaşadı

Bu olaydan iki yıl geçtikten sonra ise Saydan’ın en küçük kızı Zeliha Kerse (19) 24 Mayıs gecesi merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesinde Çatalan Köprüsü üzerinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi.

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Adana'da bir annenin feryadı: Oğlundan sonra kızı Zeliha'nın acısını yaşadı

Kaza sonucu otomobilin bagajında bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu otomobilde yangın çıkınca Zeliha Kerse ve arkadaşı Ali Menteş (36) araçta sıkıştı. Bir süre sonra Menteş kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken Zeliha Kerse otomobilde kaldı.

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